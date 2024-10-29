Москва, 29 октября, 2024, 08:51 — ИА Регнум. В 2025 году российские граждане смогут единоразово получить до 412 тыс. руб. пенсионных накоплений, сообщили 29 октября «Известия».

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Информация поступила из Министерства труда и социальной защиты. Речь идёт о деньгах, замороженных в 2014 году. Их можно забрать единоразово, если человек накопил не более пороговой суммы. Другой вариант — ежемесячная доплата к пенсии.

Отмечается, что в 2024 году граждане могут единоразово забрать свои пенсионные накопления, если их сумма не превышает 351 тыс. руб. В 2025 году максимальный размер повысят на 17% — до 412 тыс. руб.

В 2024 году изменилась методика расчёта выплаты. До июля позволяющий единоразово получать накопленные средства порог вычислялся исходя из 5% от пенсии. Сейчас он вычисляется, исходя из 10% от прожиточного минимума пенсионера.

Как отметил ведущий научный сотрудник Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок, в 2025 году прожиточный минимум вырастет на 15%, кроме того, на 2% вырастет период дожития. Пропорционально увеличивается размер разовой выплаты.

Согласно проекту бюджета Соцфонда, планируемое количество получателей разового перечисления в 2025 году составит 713 тыс. человек. Средняя выплата составит 63 тыс. руб. Как отметил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский, разница между этим показателем и порогом в 412 тыс. руб. объясняется небольшим размером накоплений у большинства людей.

Как сообщало ИА Регнум, в 2014 году в России была введена заморозка накопительной части государственной пенсии. Новые обязательные отчисления работодателей её не пополняют, а перечисляются в общий бюджет Соцфонда на выплату страховых пенсий сегодняшним пенсионерам. При этом сам человек может пополнять свой индивидуальный пенсионный счёт.

Президент России Владимир Путин в декабре 2022 года подписал закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий до конца 2025 года.