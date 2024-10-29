Москва, 29 октября, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Российский актёр Михаил Демчук, известный по исполнению роли в фильме «Майор Гром: Чумной доктор», ушёл из жизни в возрасте 40 лет. Об этом 29 октября сообщил портал «Кино-Театр. ру».

Кадр из видео Михаил Демчук

Отмечается, что Демчук умер 16 октября. Причины смерти актёра не приводятся.

Демчук родился 13 августа 1984 года, жил и работал в Москве. Начал сниматься в кино с 2017 года и с тех пор принял участие в 43 проектах. Среди его ролей: хозяин автосервиса в проекте «Майор Гром: Чумной доктор» (2021), продавец кроликов в фильме «Полярный-2» (2021), толстовец в «Караморе» (2022), мужик из бара в сериале «Беспринципные-4» (2024) и бандит в фильме «Тур с Иванушками» (2024).

Кроме того, Демчук снимался в сериалах «Балабол-8», «ФГУП «Луч» и «Шаман», которые на данный момент находятся в производстве.