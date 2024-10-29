Анкара, 29 октября, 2024, 08:25 — ИА Регнум. Военные успехи Вооружённых сил России могут вынудить посредников по разрешению украинского конфликта заставить киевский режим начать мирные переговоры до конца года. Такое мнение 29 октября высказал турецкий аналитик Энгин Озер.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Изменение обстановки в пользу России на восточном фронте увеличивают вероятность приближения Украины к этому варианту (к началу мирных переговоров. — Прим. ред.)», — процитировало его «РИА Новости».

По словам эксперта, такие переговоры с большой долей вероятности могут начаться до конца текущего года в нейтральной зоне.

Озер добавил, говоря о посредничестве Турции в разрешении конфликта на Украине, что инициативы турецкой стороны в этом вопросе призваны добиться устойчивого прекращения огня.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября оппозиционный депутат Верховной рады Евгений Шевченко призвал Киев как можно скорее начать мирные переговоры с Россией. По его мнению, переговорный процесс в этом вопросе является неизбежным, и чем скорее украинская сторона их начнёт, тем выгоднее для неё будут сформулированы условия такого гипотетического соглашения.

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Венс 26 октября заявил, что киевский режим должен будет отказаться от территорий, ранее входивших в состав Украины, для прекращения конфликта с Россией. По его словам, украинская сторона начинает признавать этот факт.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО. Помимо того, киевскому режиму придётся признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, подчёркивал российский лидер.

Глава государства 25 октября заявил, что российская сторона готова идти на разумные компромиссы с Киевом, но на основании реалий, сложившихся на земле, подчеркнув, что никаких «разменов» не будет. Путин добавил, что говорить о шансах на мирное урегулирование нецелесообразно, поскольку Киев уже много раз отказывался от мирных переговоров.