Вашингтон, 29 октября, 2024, 08:11 — ИА Регнум. Одна из наиболее крупных американских газет USA Today отказалась поддерживать кого-либо из кандидатов на предстоящих выборах президента США. Об этом 28 октября сообщил телеканал Fox News.

Clifton/Global Look Press

«Хотя USA Today не будет выступать с поддержкой на пост президента, местные редакторы изданий сети USA Today имеют право по своему усмотрению выступить с поддержкой на уровне штата или на местном уровне», — заявила в беседе с телеканалом представитель издания Ларк-Мари Антон.

По её словам, руководство газеты приняло такое решение, так как считает, что судьба грядущих выборов будет решаться на местном уровне, а потому её более чем 200 изданий в США дают читателям возможность узнать факты для принятия собственных решений в этом вопросе.

При этом на выборах в 2020 году газета USA Today поддержала действующего президента США Джо Байдена.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября американская газета The Washington Post (WP) также отказалась от поддержки кого-либо из кандидатов в президенты США, объяснив также решение нейтралитетом. После этого два её колумниста и два редактора покинули свои посты в знак протеста. Издание традиционно поддерживало кандидатов от Демпартии.

Американский предприниматель Илон Маск 28 октября заявил, что поддержка газетой WP любого из кандидатов в президенты США ни у кого не вызовет интереса. По его словам, большинство авторов издания являются «невыносимыми левыми радикалами».