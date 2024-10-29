* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 29 октября, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Полиция Москвы обвинила рэп-исполнителя Ивана Алексеева (он же Noize MC, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), в дискредитации Вооружённых сил России. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Павел Ищенко ИА REGNUM Noize MC

Соответствующий протокол по делу об административном правонарушении в отношении Алексеева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) составили сотрудники МВД России по Тверскому району Москвы, уточняет ТАСС.

Исполнителю предъявлены обвинения по ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации»). Ему грозит штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Как передавало ИА Регнум, в реестр иностранных агентов Министерство юстиции России внесло Алексеева в ноябре 2022 года. В июне 2023 года Кузьминский суд Москвы оштрафовал исполнителя за нарушение правил деятельности иноагента, признав его виновным в производстве и распространении материалов без указания, что они созданы иноагентом. В ноябре суд оштрафовал Алексеева за непредоставление в уполномоченный орган сведений, которые предусмотрены законодательством об иностранных агентах.

Позднее в правоохранительных органах сообщили, что в отношении Noize MC, неоднократно привлекаемого к административной ответственности, могут возбудить уголовное дело за несоблюдение закона об иноагентах. В этом случае музыканту грозит наказание от штрафа в размере от 300 тыс. рублей до лишения свободы сроком до двух лет.