Орел, 29 октября, 2024, 07:42 — ИА Регнум. Над территорией Орловской области в ночь на 29 октября сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Ночью над Орловской областью сбит один вражеский БПЛА… Благодарю наши средства ПВО за бдительность и надёжную работу и днём, и ночью», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

Клычков отметил, что, по предварительным данным, в результате отражения атаки БПЛА никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

По информации Министерства обороны, ночью 29 октября российские силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией РФ семь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа украинских войск. По два БПЛА обезврежено в Белгородской, Брянской и Курской областях, и ещё один — над акваторией Чёрного моря.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны РФ проинформировало, что за сутки 28 октября средства ПВО уничтожили над территорией шести регионов в общей сложности 64 украинских БПЛА. Российские военные сбили 19 вражеских дронов в Курской области, 17 — в Брянской области, 15 — в Белгородской области, по шесть — в Липецкой и Орловской областях и ещё один — в Воронежской области.