Среди иностранных диверсантов, ликвидированных при попытке вторгнуться в Брянскую область 28 октября, были американцы, поляки и канадцы, сообщила «РИА Новости» официальный представитель МИД Мария Захарова со ссылкой на правоохранителей. Дипломат обнародовала предварительные данные. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 978-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Иностранные наёмники, ВСУ

«Западные военнослужащие уже давно работают на Украине. Это часть гибридной войны НАТО и Евросоюза против нашей страны. Прекрасно это знаем», — заявил накануне глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов по итогам переговоров.

Ранее видеокадры с места боестолкновения в брянском приграничье опубликовала Федеральная служба безопасности. Отмечалось, что обезврежены были четверо вражеских диверсантов. По остальным нанесли ракетно-артиллерийский удар, когда они отступали.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3925816" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Видео ЦОС ФСБ России о пресечении попытки нарушения Государственной границы РФ

Тем временем бойцы бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» отразили атаку противника и уничтожили колонну техники ВСУ в приграничном районе Курской области. По данным Минобороны, противник, пытаясь атаковать позиции российских военнослужащих, отправил в бой колонну боевых бронированных машин, в том числе два танка.

«Очень нагло пошли, были уверены, что они залетят. Было семь единиц, пехота была там, два танка было у них в колонне», — пояснил командир отряда с позывным Балу.

В итоге враг, не выдержав натиска наших военнослужащих, оставил на поле боя своих раненых и убитых, а также вооружение, боеприпасы и технику, предоставленные странами НАТО.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.