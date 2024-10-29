Москва, 29 октября, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) ночью 29 октября сбила над тремя областями РФ и Черным морем суммарно семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

В Минобороны уточнили, что над Белгородской, Брянской Курской областями военные обезвредили по два дрона, а ещё один — удалось нейтрализовать над акваторией Черного моря.