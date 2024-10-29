Вашингтон, 29 октября, 2024, 07:09 — ИА Регнум. Поддержка газетой The Washington Post (WP) любого из кандидатов в президенты США ни у кого не вызовет интереса, написал американский предприниматель Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Ранее издание отказалось поддержать кого-либо из претендентов на пост главы государства, объяснив также решение нейтралитетом. При этом газета потеряла из-за указанного шага более 200 тысяч подписчиков.

Маск выразил мнение, что большинство авторов The Washington Post представляют собой «невыносимых левых радикалов». Он считает, что указанное утверждение «общеизвестно».

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября Илон Маск предупредил, что США станут однопартийным социалистическим государством, если кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп проиграет на предстоящих выборах в ноябре. До этого он также отмечал, что предстоящие президентские выборы станут самыми важными в истории Соединённых Штатов. Он выразил уверенность, что в случае избрания кандидата от Демпартии Камалы Харрис в стране запретят свободу слова и выбора.

Кроме того, Маск предположил, что возможная победа Харрис на выборах станет «жестоким и необычным наказанием». Он пояснил, что не сможет в течение четырёх лет смотреть и слушать Камалу, а также кандидата в вице-президенты США от демократов Тима Уолца.