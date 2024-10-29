Аляска, США, 29 октября, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Военно-морской флот Соединённых Штатов Америки принёс официальные извинения за сожжение деревни Ангун на Адмиралтейском острове, штат Аляска. Об этом сообщило агентство Associated Press.

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Извинения во время церемонии памяти жертв атаки принёс командующий северо-западными регионом ВМС контр-адмирал Марк Сукато.

«Военно-морской флот признаёт боль и страдания, причинённые народу тлинкитов, и мы признаём, что эти противоправные действия привели к гибели людей, утрате культуры, нанесли травму поколениям этих кланов», — приводит агентство слова Сукато.

Речь идёт об атаке, совершённой 142 года назад, 26 октября 1882 года. Эта история, ставшая одним из эпизодов конфликтов между американскими военными и коренными жителями Аляски, началась с инцидента, при котором в результате взрыва гарпунного ружья погиб тлинкитский шаман.

По версии ВМС США, после произошедшего жители Ангуна якобы атаковали объекты на острове Киллисну, взяли двоих заложников и потребовали от Северо-Западной торговой компании 200 одеял в качестве компенсации. При этом заложники были освобождены ещё до прибытия американского флота. Коммандер Эдгар Мерримен потребовал от тлинкитов 400 одеял в качестве дани.

После того, как тлинкиты смогли собрать только 81 одеяло, американский флот атаковал деревню, уничтожив 12 домов, каноэ и продовольственные склады. В результате нападения погибли шестеро детей, ещё неустановленное количество тлинкитов погибло зимой от голода и холода. В 1973 году потомки жителей Ангуна получили в качестве компенсации за произошедшее 90 тысяч долларов.

Ранее ВМС США принесли извинения за уничтожение в 1869 году деревни Кейк, расположенной неподалёку от Ангуна. С извинениями также выступил Марк Сукато. Мероприятие прошло в спортивном зале школы, где были выставлены тканые изделия, исторические фотографии и другие произведения тлинкитов.

Как передавало ИА Регнум, в мае индейцы племени навахо выступили против планов властей США увеличить добычу урана на их землях. Лидер племени Буу Ныгрен в своём заявлении отметил, что подписал резолюцию с призывом к президенту США Джо Байдену запретить добычу и транспортировку урана из-за угроз для людей и окружающей среды.