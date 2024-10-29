Ангарск, Иркутская область, 29 октября, 2024, 07:01 — ИА Регнум. Ребёнок трёх лет пострадал в результате нападения на него цирковой пантеры в городе Ангарске Иркутской области. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета (СК) РФ по Иркутской области.

Пантера

Уточняется, что отец трёхлетнего ребёнка привёл его на представление в частный передвижной цирк "Дикий драйв" и решил сфотографировать мальчика с хищником.

«В ходе фотосъёмки животное набросилось на ребенка, в результате чего мальчик с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение», — пояснили в региональном управлении СК. Информация о состоянии ребёнка не сообщается.

По факту нападения животного на ребёнка организована процессуальная проверка. По результатам проверки следователями возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, предназначенных для детей, но не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью сотрудницы сафари-парка «Тайган» в Крыму при нападении львов. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 143 УК РФ, предусматривающей наказание за нарушения требований охраны труда, повлекшие по неосторожности смерть человека. Главное следственное управление взяло под контроль ход расследования.