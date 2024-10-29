Буэнос-Айрес, 29 октября, 2024, 07:03 — ИА Регнум. Центральный банк Аргентины в одностороннем порядке расторг контракты на печать банкнот номиналом 1000 и 2000 песо с монетным двором из-за высокой производственной стоимости. Об этом 28 октября сообщило местное издание La Nacion.

RonnyKA Флаг Аргентины

«В связи с односторонним решение Центробанка о расторжении ранее заключённых контрактов монетный двор с сегодняшнего дня прекратит выпуск банкнот номиналом 1000 и 2000 песо», — говорится в сообщении.

Утверждается, что аргентинский монетный двор не соблюдал сроки выполнения условий по контрактам. Кроме того, власти Аргентины больше не видят необходимости в печати банкнот указанного номинала. При этом контракты с иностранными компаниями, предложившими более выгодные условия, останутся в силе. По информации источника, даже самые дорогие предложения от конкурентов из США, Китая, Бразилии, Франции и Великобритании оказались выгоднее предложения собственного монетного двора.

Ожидается, что основным поставщиком банкнот из-за рубежа станет Китай. Китайская государственная компания China Banknote Printing and Minting Corporation ранее заключила контракты о выпуске для Аргентины банкнот номиналом 10 000 и 20 000 песо.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря 2023 года президент Аргентины Хавьер Милей представил свой указ с пакетом реформ, которые направлены на дерегулирование в сферах экономики страны. Милей перечислил лишь 30 пунктов, которые, по его мнению, призваны освободить экономику от «правил, которые вместо решений приносят только проблемы». Всего, по его словам, запланировано более 300 различных «шоковых» реформ, которые призваны помочь избежать экономического кризиса в стране. Тем не менее, уже спустя месяц после вступления Милея в должность реформы привели к девальвации национальной валюты более чем вдвое — с 366 до 800 песо за доллар.