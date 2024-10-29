Брянск, 29 октября, 2024, 06:06 — ИА Регнум. Российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать территорию Брянской области с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил глава региона 29 октября Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что для обнаружения и уничтожения вражеской цели использовались средства противовоздушной обороны (ПВО). Богомаз также отметил, что пострадавших и разрушений не выявлено.

По его словам, на место падения фрагментов дрона прибыли оперативные и экстренные службы. Глава региона выразил российским военным благодарность за их боевую работу.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 октября стало известно, что в небе над Брянской областью силы ПВО России сбили не менее 12 беспилотников ВСУ. 28 октября Министерство обороны РФ проинформировало, что над территорией шести российских регионов военные обезвредили в общей сложности 64 украинских БПЛА. Шесть из них были нейтрализованы в Брянской области.