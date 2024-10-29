Вашингтон, 29 октября, 2024, 05:57 — ИА Регнум. Окружная прокуратура Филадельфии подала в суд на комитет политических действий America PAC, обвинив указанную организацию и её основателя Илона Маска в проведении незаконной лотереи среди избирателей. Об этом сообщил 28 октября телеканал CNBC.

Trevor cokley Илон Маск

Комитет был создан в поддержку кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа. America PAC распространял в колеблющихся штатах петицию о защите свободы слова и права на ношение оружия.

Подписать документ могли сторонники любой партии. Лица, поддержавшие это обращение, должны были стать участниками розыгрыша. Ежедневно каждому победителю планировалось вручать по $1 млн.

Минюст США ещё до иска прокуратуры предупредил America PAC о том, что намерение провести такой розыгрыш может нарушать федеральное законодательство о выборах. Через несколько дней прокурор Ларри Краснер, который возглавляет сторонников демократов, подал иск в суд на Маска и его комитет.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября Федеральная избирательная комиссия США (FEC) опубликовала данные, согласно которым Илон Маск в течение трёх месяцев пожертвовал не менее $74,95 млн комитету America PAC. При этом бизнесмен являлся единственным лицом, финансировавшим работу организации в указанный период.

4 октября газета The Wall Street Journal написала, что Республиканская партия США получила от Маска десятки миллионов долларов в виде тайных пожертвований. Журналисты утверждали, что осенью 2022 года предприниматель перед промежуточными выборами выделил более $50 млн на кампанию, направленную против демократов в колеблющихся штатах. Кроме того, в 2023 году Маск пожертвовал $10 млн в пользу губернатора Флориды Рона Десантиса, который собирался стать кандидатом на пост президента США от республиканцев.