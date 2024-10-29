Красноярск, 29 октября, 2024, 05:42 — ИА Регнум. В доме в селе Красная Сопка, где в сентябре смертельно отравились четыре ребёнка, обнаружили следы средства от насекомых (инсектицида) на посуде. Об этом 29 октября, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в беседе с изданием «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«В рамках расследования следствием получены результаты экспертиз материалов, веществ и изделий, изъятых в ходе расследования уголовного дела. Согласно результатам экспертиз на поверхности посуды обнаружены компоненты инсектицидного средства», — уточняется в заявлении ведомства.

Для следствия приоритетной версией отравления детей остаётся попадание в организм компонентов средства от насекомых. Отмечается, что состав инсектицидов, изъятых в магазинах села Красная Сопка, где произошла трагедия, а также на предприятии производителя, соответствует составу, указанному на баллонах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что семья из Красной Сопки поступила в больницу с признаками отравления 21 сентября. Родители выжили, а дети в возрасте шести, 11, 12 и 13 лет скончались. Отец и мать рассказали, что всем стало плохо накануне вечером после того, как поужинали курицей и пельменями.

Сначала следователи предположили, что семья отравилась продуктами питания, но в еде опасного содержимого не обнаружили. Экспертиза показала, что в анализах пострадавших находится вещество, входящее в состав инсектицида (средства для уничтожения насекомых). Следователи назвали приоритетной версию отравления этим средством.

В ходе расследования выяснилось, что в день отравления глава семьи обрабатывал дом дихлофосом. Семья в это время на два часа выходила на улицу, в жилье оставалась открытой форточка. Мужчина признался, что не стал дополнительно проветривать помещение, так как запаха почти не осталось. Он также был единственным, кто выпил таблетку от отравления, когда всем в семье стало плохо.

Следователи изъяли для исследований образцы продукции завода, изготовившего дихлофос, которым отравилась семья под Красноярском. Также они допросили представителя предприятия.

30 сентября в селе Красная Сопка прошли похороны погибших детей.