Доха, 29 октября, 2024, 05:42 — ИА Регнум. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс в Дохе на встрече с израильской стороной и представителями Катара, играющего посредническую роль в урегулировании на Ближнем Востоке, предложил новый формат перемирия в секторе Газа. Об этом 28 октября сообщил портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.

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«Директор ЦРУ Уильям Бёрнс обсудил новую формулировку соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников в воскресенье на встрече с израильскими и катарскими коллегами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что предложение Бёрнса включает 28-дневный режим прекращения огня, освобождение палестинским движением ХАМАС около восьми заложников, а Израилем — нескольких десятков палестинских заключённых.

Как сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в рамках переговоров в Дохе встретились глава «Моссад» Давид Барнеа, директор ЦРУ и премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. На встрече стороны обсудили «новое единое предложение», включающее пункты из предыдущих проектов и учитывающее основные проблемы и последние события на Ближнем Востоке.

По информации источника Axios, предложенная директором ЦРУ частичная сделка может помочь вывести переговоры о прекращении огня в секторе Газа из двухмесячного тупика, способствовать возобновлению переговоров и улучшить гуманитарную ситуацию в палестинском анклаве.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Катара указал, что израильская сторона препятствует заключению соглашения с палестинским движением ХАМАС. По его словам, Катар вместе с другими посредниками в лице Египта и США продолжит настаивать на прекращении огня.

27 октября телеканал Al Arabiya сообщил, что ХАМАС и ливанское шиитское движение «Хезболла» согласовывают вопросы по поводу прекращения огня.

Российская сторона неоднократно подчёркивала, что полноценное урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только на основе двугосударственного решения. 28 октября постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что Россия призывает Соединённые Штаты позволить Совету Безопасности всемирной организации выполнить резолюции по урегулированию на Ближнем Востоке.