Вашингтон, 29 октября, 2024, 04:55 — ИА Регнум. Более 200 тыс. человек отписались от рассылок американской газеты The Washington Post (WP) после её решения не поддерживать кого-либо из кандидатов на президентских выборах в США. Об этом сообщила 28 октября радиостанция NPR со ссылкой на двух сотрудников издания.

ИА Регнум Харрис, Трамп

Они уточнили, что речь идёт о подписчиках электронной версии. Доля тех, кто таким образом решил отказаться от чтения, составляет 8% от всех её подписчиков. Всего постоянными читателями The Washington Post являются 2,5 млн человек, включая получающих печатную версию.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября главный исполнительный директор WP Уильям Льюис объявил, что газета впервые за несколько десятилетий не будет поддерживать кого-либо из кандидатов в президенты США. Он напомнил, что издание долгое время делало акцент на своей независимости и не поддерживало претендентов на пост главы государства. Вместе с тем в 1952 году The Washington Post сделала исключение и выразила поддержку республиканцу Дуайту Эйзенхауэру, а в 1976 году — демократу Джимми Картеру.

Выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года. За высший государственный пост борются бывший глава Белого дома Дональд Трамп (Республиканская партия) и действующий вице-президент страны Камала Харрис (Демократическая партия).

24 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что выстраивание дальнейших отношений с Россией после выборов в США зависит от будущей американской администрации.