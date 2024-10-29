Кейптаун, 29 октября, 2024, 04:41 — ИА Регнум. Меморандум для дополнения иска с обвинениями Израиля в геноциде подали власти Южно-Африканской Республики в Международный суд ООН. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба администрации президента ЮАР Сирила Рамафосы.

Иван Шилов ИА Регнум Удар по больнице в секторе Газа

Уточняется, что документ содержит доказательства нарушений Израилем международной конвенции о геноциде. В частности, как правительство Израиля способствовало уничтожению палестинцев в Газе разными видами оружия, а также лишало жителей Газы доступа к гуманитарной помощи, создавая условия жизни, направленные на физическое уничтожение палестинцев.

«Доказательства подробно изложены на более чем 750 страницах текста, подкрепленного вещественными доказательствами и приложениями объемом более четырёх тысяч страниц», — сообщила в пресс-релизе администрация главы ЮАР.

Отмечается, что в соответствии с регламентом суда конкретные факты, содержащиеся в меморандуме, не подлежит огласке.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер ответил отказом на просьбу уточнить, считает ли Белый дом, что Израиль пытается морить палестинцев голодом в секторе Газа. Миллер пояснил, что не намерен давать оценку действиям Израиля.

К иску, который в декабре 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН из-за действий израильской армии в секторе Газа, присоединится Чили, сообщил в июле 2024 года президент южноамериканской страны Габриэль Борич. В январе подобный иск подала и Никарагуа.

Международный суд ООН 26 января вынес постановление по иску ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида. По словам председателя суда Джоаны Донохью, речь идёт о причинении серьёзных телесных повреждений, убийствах и намеренном создании жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение жителей сектора Газа.

Позднее официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик в ходе брифинга сообщил, что генсек направит судебное постановление в Совет Безопасности ООН.