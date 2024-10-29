Гаага, Нидерланды, 29 октября, 2024, 04:15 — ИА Регнум. Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Ахмад Хан неоднократно пытался повлиять на ход дела о домогательствах, призывая предполагаемую жертву опровергнуть обвинения в его адрес. Об этом 27 октября сообщило британское издание The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Карим Хан

Речь идёт о женщине в возрасте около 30 лет, работавшей непосредственно на Хана и обвинившей его в неправомерных действиях.

«Несколько сотрудников МУС, осведомлённых об обвинениях против Карим Хана, заявили, что прокурор и другой близкий к нему чиновник неоднократно призывали женщину опровергнуть свои утверждения», — говорится в сообщении.

По информации источника, прокурор пытался убедить предполагаемую жертву отозвать претензии как в телефонных беседах, так и при личной встрече. При этом Хану после прерванного внутреннего расследования этого дела было рекомендовано избегать личных контактов с потерпевшей.

В то же время утверждается, что предполагаемая потерпевшая отвергла просьбы прокурора дезавуировать претензии, полагая, что это может обозначить Хана как жертву клеветнической кампании.

Как заявили The Guardian адвокаты прокурора, Хан отрицает какие-либо обвинения, включающие сексуальные домогательства и злоупотребление властью.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года МУС принял решение о выдаче ордера на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Напомним, что Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда. Согласно заявлению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, решения МУС являются юридически ничтожными для большинства государств.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Карима Ахмад Хана и судей МУС. В ведомстве подчеркнули, что уголовное преследование главного прокурора МУС носит заведомо незаконный характер.