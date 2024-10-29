Тегеран, 29 октября, 2024, 03:25 — ИА Регнум. Аккаунт верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на иврите разблокирован в соцсети Х. В ночь на 29 октября аккаунт снова доступен для просмотра публикаций пользователями соцсети.

ИА REGNUM Али Хаменеи

Примерно через полчаса после полуночи, около 00:35 мск, учётную запись верховного лидера Ирана на иврите могут увидеть пользователи соцсети Х. При этом публикации из аккаунта не удалены и не скрыты.

Аятолла Али Хаменеи завёл аккаунт в соцсети Х 26 октября и вёл его на иврите. Как сообщало ранее ИА Регнум, верховный лидер Ирана опубликовал на своей странице сообщение, гласившее, что Израиль просчитался, когда принял решение атаковать Иран, и указал, что иранский народ покажет свои силу и способности обидчикам. Через несколько часов учётная запись аятоллы на иврите была заблокирована.

26 октября израильские истребители атаковали ряд стратегических военных объектов в Иране, в том числе заводы по производству ракет и БПЛА. Утверждалось, что армия Израиля для ударов задействовала более 100 самолётов, в том числе новейший истребитель-невидимку F-35 «Адир», было поражено около 20 целей. В Иране признали, что некоторым объектам нанесён «ограниченный ущерб».

МИД Ирана заявил, что Тегеран воспринимает агрессивные действия Израиля как нарушение Устава ООН и считает, что имеет право на защиту от актов агрессии.