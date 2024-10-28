Брянск, 29 октября, 2024, 02:50 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в течение прошедших суток уничтожили над территорией шести регионов в общей сложности 64 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом свидетельствуют данные Министерства обороны России от 28 октября.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале оборонного ведомства, в ночь на понедельник силы ПВО перехватили и уничтожили 13 беспилотников в Белгородской области, шесть — в Брянской области и по одному — в Воронежской и Курской областях.

Около 12:15 по местному времени (совпадает с мск) одну воздушную цель российские военные уничтожили в Белгородской области.

В период с 13:00 по 14:30 мск 21 украинский беспилотник нейтрализован в Курской (10 БПЛА), Орловской (5 БПЛА), Брянской (5 БПЛА) и Белгородской (1 БПЛА) областях.

В период с 16:00 по 17:20 мск шесть вражеских дронов силы ПВО уничтожили в небе над Липецкой областью. Позднее Минобороны сообщалось о ещё 15 беспилотниках, уничтоженных в Курской (8 БПЛА), Брянской (6 БПЛА) и Орловской областях (1 БПЛА).

Как передавало ИА Регнум, вечером 27 октября Министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области, три — в Белгородской области и один — в Курской области. Позднее, в период с 20:20 по 22:50 мск, российские военные сбили ещё семь вражеских БПЛА в Белгородской, Брянской и Воронежской областях.