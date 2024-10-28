Мелитополь, 29 октября, 2024, 01:41 — ИА Регнум. Заявления киевского режима о завершении строительства второй линии обороны на подконтрольной ВСУ части Запорожской области являются пустыми словами, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Ранее назначенный Киевом глава оккупированной украинскими военными части Запорожской области Иван Фёдоров рассказал, что возведение фортификационных сооружений якобы почти закончено. По его словам, вторая линия завершена «на 99,9%», а третью закончат в ближайшие недели.

Балицкий в свою очередь отметил, что указанные укрепления стали средством «отмыва и освоения» денег.

«Это пустые слова для легковерных, все их укрепления и обороны — это классика отмыва и осваивания денег», — отметил губернатор, слова которого приводит ТАСС.

Он напомнил, что на строительство этих сооружений власти Украины выделили более $4 млрд. Глава Запорожской области уточнил, что за год, в течение которого проходит строительство, появился только один ряд противотанковых блоков. Балицкий с иронией предположил, что эти изделия изготавливались в Европе.

Губернатор также добавил, что из-за коррупции на Украине один такой противотанковый ёж оплачивается жизнями десятка украинских военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня Евгений Балицкий рассказал, что ВСУ перебрасывают части своих подразделений с запорожской линии фронта в Харьковскую область. Он уточнял, что такую информацию приводили российские военные и это ощущалось по сопротивлению противника, которое начало уменьшаться.

В начале октября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов проинформировал, что ВСУ строят подземные бетонные бункеры в районе подконтрольных ей городов Запорожье и Орехов в Запорожской области, а также у Красноармейска в ДНР. Он отметил, что Киев решился на срочное возведение этих объектов, опасаясь продвижения российской армии на указанных участках фронта.