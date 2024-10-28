Вашингтон, 29 октября, 2024, 00:52 — ИА Регнум. Государственный департамент Соединённых Штатов Америки изучит информацию о спасении из-под Угледара в Донецкой Народной Республике американского гражданина, сотрудничавшего с российской стороной. Об этом 28 октября сообщил представитель внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер.

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«Мы изучаем эти сообщения. На данный момент у меня нет никакой дополнительной информации», — заявил он в ходе брифинга.

Речь идёт о данных Штаба обороны ДНР от 27 октября, согласно которым российские спецслужбы совместно с военными эвакуировали гражданина США, помогавшего в подготовке наступательных действий в селе Богоявленка на угледарском направлении.

Как передавало ИА Регнум, в штабе также отметили, что американец в течение двух лет находился на подконтрольной киевскому режиму территории и передавал российской стороне информацию для нанесения высокоточных ударов и минимизации ущерба гражданской инфраструктуре и мирному населению.

В настоящее время жизни гражданина США ничего не угрожает. Решается вопрос о предоставлении ему политического убежища и российского гражданства.