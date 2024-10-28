Париж, 29 октября, 2024, 00:38 — ИА Регнум. Саммит стран БРИКС в Казани, куда президентом России Владимира Путина были приглашены лидеры 36 государств, стал бесспорным успехом российского лидера, заявил внук бывшего президента Франции, генерала Шарля де Голля Пьер де Голль.

ИА Регнум Владимир Путин

Об этом пишет RT. Он напомнил, что на Западе ранее утверждали, что экономика РФ якобы «поставлена на колени», а сам глава государства будто бы находится в изоляции.

«Саммит стал бесспорным успехом для президента Путина и его политики, тогда как нас хотели заставить верить, что он изолирован, а экономика РФ поставлена на колени», — сказал де Голль на полях выставки, открывшейся в Париже к столетию установления дипломатических отношений между Францией и Советским Союзом.

Внук бывшего президента Франции отметил, что даже такая западная организация, как Международный валютный фонд признала Россию четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности. По его словам, в настоящее время формируется новый многополярный мир, а во главе этого процесса стоит Россия и другие страны, в том числе Китай и Индия.

Де Голль подчеркнул, что БРИКС является мощной экономической, финансовой, дипломатической и гуманитарной альтернативой, к которой необходимо присоединиться Франции. Кроме того, по его мнению, к организации следует примкнуть и другим государствам ЕС.

Де Голль добавил, что БРИКС представляет собой естественный союз стран, желающих развиваться вместе на основе взаимоуважения.

Как сообщало ИА Регнум, саммит БРИКС в Казани проходил 22 по 24 октября. Владимир Путин, подводя итоги мероприятия, назвал его кульминацией российского председательства в объединении. Российский лидер также подчеркнул, что саммит также показал свою открытость для всех, кто разделяет ценности БРИКС.

Переговоры президента РФ с приглашенными на саммит лидерами отличала атмосфера особой теплоты и дружеского настроя. Мероприятие занимательно отличалось от западных форумов, где прослеживается распределение по ролям, и всё обсуждение направлено не в пользу чего-то, а против кого-то.

На саммите в Казани приоритетное внимание уделялось присоединению новых стран к организации и созданию независимой финансовой системы, в чём объединение добивается серьёзных успехов. При этом количество государств, которые изъявляют желание вступить в БРИКС, растёт почти каждый месяц.

Саммит в России показывал всему миру, что теперь эта организация, а не Запад, формирует повестку в мире.