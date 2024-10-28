Рейкьявик, 28 октября, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Киев настаивает на получении приглашения в НАТО, но некоторые лидеры стран Североатлантического альянса намерено путают такой шаг с вопросом о вступлении Украины в организацию. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский 28 октября во время визита в Исландию.

Иван Шилов ИА Регнум

Он утверждает, что попытки приравнять указанные статусы являются способом отказа украинской стороне. Глава киевского режима назвал такую позицию «несправедливой».

Он подчеркнул, что приглашение Украины в НАТО было бы политическим решением, которое помогло бы Киеву. По словам главы киевского режима, это усилило бы дипломатические позиции украинских властей в отношении России в будущем, когда должен состояться второй «саммит мира».

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября издание Politico, со ссылкой на официальных лиц и американских дипломатов в организации, написало, что семь стран — членов НАТО выступили против вступления Украины в НАТО. В их числе оказались США, ФРГ, Бельгия, Словения, Испания, Словакия и Венгрия. При этом, как уточнялось в публикации, страны Прибалтики и Польша относятся с большим энтузиазмом к идее присоединения Киева к альянсу.

27 октября президент Финляндии Александр Стубб выразил уверенность в том, что Украина когда-нибудь войдёт в состав НАТО и ЕС. Вместе с тем он не смог назвать точную дату вступления страны в Североатлантический альянс и Евросоюз.

Ирландский журналист Чей Боуз считает, что Украина никогда не вступит в НАТО, поскольку ни один член этого военного блока не будет рисковать полномасштабной войной с ядерной сверхдержавой. Он добавил добавил, что об этом знают как в самом альянсе, так и в США и Британии.