Нью-Йорк, США, 28 октября, 2024, 23:45 — ИА Регнум. Россия призвала Соединённые Штаты Америки как постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) позволить ответственному за поддержание международного мира и безопасности органу всемирной организации выполнить резолюции по урегулированию на Ближнем Востоке. Об этом 28 октября в ходе заседания СБ ООН по атакам Израиля по Ирану заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Globallookpress.com/MFA Russia

«Первопричины нового витка насилия на Ближнем Востоке кроются в неурегулированности палестино-израильского конфликта… Считаем безальтернативным скорейшее прекращение огня в Газе, сопровождаемое обменом заложниками и заключённым и организацией беспрепятственного гуманитарного доступа», — указал дипломат.

Небензя отметил, что на фоне непрекращающихся боевых действий в секторе Газа и Ливане члены СБ ООН должны сделать всё возможное, чтобы не допустить большой войны в регионе, к чему может привести убеждённость Израиля в силовом решении конфликтов при политической и военной поддержке со стороны американских союзников.

Как подчеркнул постпред РФ при ООН, разрешение палестино-израильского конфликта возможно только на основе решений Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, а перезапуск процесса мирного урегулирования лежит в основе двугосударственного решения.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, обращаясь к представителям США на заседании Совбеза ООН 27 сентября, призвал американскую сторону разблокировать работу органа всемирной организации или потребовать прекращения войны на Ближнем Востоке. Он добавил, что без всесторонней поддержки Израиля со стороны США было бы возможно прекращение конфликта и создание условий для возвращения к мирным переговорам.

24 октября президент России Владимир Путин на заключительном заседании саммита межгосударственного объединения БРИКС в Казани заявил, что события в секторе Газа, приведшие к гуманитарной катастрофе, отдаются болью в сердце у подавляющего большинства людей. По словам главы российского государства, миру необходимо сделать всё возможное, чтобы изменить ситуацию в палестинском анклаве. Путин также подчёркивал, что мир на Ближнем Востоке невозможен без восстановления исторической справедливости в отношении Палестины.