Вашингтон, 28 октября, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Отказом ответил на просьбу уточнить, считает ли Белый дом, что Израиль пытается морить палестинцев голодом в секторе Газа, глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер 28 октября на регулярном брифинге.

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Миллер пояснил, что не намерен давать оценку действиям Израиля.

«Я отмечу, что правительство Израиля само может сказать, что оно пытается сделать. Мы следим очень внимательно. Мы даем им понять, что им нужно предоставить гражданскому населению доступ к гуманитарной помощи», — отметил представитель Госдепа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что к иску, который в декабре 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН из-за действий израильской армии в секторе Газа, присоединится Чили, сообщил в июле 2024 года президент южноамериканской страны Габриэль Борич. В январе подобный иск подала и Никарагуа.

Международный суд ООН 26 января вынес постановление по иску ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида. По словам председателя суда Джоаны Донохью, речь идёт о причинении серьёзных телесных повреждений, убийствах и намеренном создании жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение жителей сектора Газа.

Позднее официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик в ходе брифинга сообщил, что генсек направит судебное постановление в Совет Безопасности ООН.