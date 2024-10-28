Дамаск, 28 октября, 2024, 22:46 — ИА Регнум. Патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon так называемой международной коалиции во главе с Соединёнными Штатами Америки опасно сблизился с истребителем Су-35 Воздушно-космических сил России над акваторией Средиземного моря. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк.

РИА Новости / Игорь Маслов

«Над акваторией восточной части Средиземного моря произошло опасное сближение патрульного противолодочного самолёта Boeing P-8 Poseidon «коалиции» с самолётом Су-35 ВКС России, выполнявшим плановый полёт», — указал он в ходе брифинга.

Игнасюк отметил, что столкновения удалось избежать благодаря своевременно предпринятым действиям российского лётчика, продемонстрировавшего высокий профессионализм.

По словам замруководителя ЦПВС, авиация «коалиции» продолжает осуществлять полёты в нарушение протоколов деконфликтации и создавать в небе над Сирийской Арабской Республикой опасные предпосылки для авиационных происшествий.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября ЦПВС сообщал об опасном сближении беспилотного летательного аппарата «коалиции» MQ-9 Reaper с Су-35 ВКС России в небе над южной частью сирийской провинции Хомс. Российский истребитель совершал плановый полёт вдоль южной границы арабской республики. Столкновения удалось избежать благодаря действиям российского лётчика, своевременно предпринявшего необходимые меры. 26 сентября сообщалось о ещё одном инциденте с участием MQ-9 Reaper, опасно сблизившегося с российским истребителем Су-24 в провинции Идлиб.