Москва, 28 октября, 2024, 22:34 — ИА Регнум. Публикации некоторых зарубежных средств массовой информации о том, что Россия якобы «утаивает» сведения по Арктике носят абсурдный и безосновательный характер. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники в НАТО написала, что в Североатлантическом альянсе пожаловались на то, что РФ будто бы не предоставляет информацию, которая требуется для проведения исследовательских работ по климату в Арктическом регионе.

«Распространяемые некоторыми зарубежными СМИ заявления НАТО о каком-либо «утаивании» Россией информации по климату в Арктике носят абсурдный и совершенно безосновательный характер», — сказала Захарова, слова которой цитирует ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что та часть западных стран, которые имеют отношение к Арктическому региону, ещё с весны 2022 года начала создавать помехи международному сотрудничеству в Заполярье с участием РФ. Она также отметила, что такая заинтересованность НАТО является странной и неестественной.

Захарова выразила уверенность, что за этим интересом скрывается желание Североатлантического альянса усилить свои позиции в Заполярье. По её словам, подобное стремление провоцирует рост напряженности и конфронтации в регионе.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва неизменно стремится к сохранению мира и стабильности на Севере, а также к повышению экологической устойчивости и обеспечению благоприятных внешних условий для всестороннего социально-экономического развития региона, в том числе в интересах защиты прав коренных народов. Захарова также добавила, что функционирование Арктического совета и его рабочих групп продолжает носить ограниченный характер, и рано говорить о полной нормализации его деятельности.

В Арктический совет входят Россия, США, Канада, Исландия, Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами).

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года западные страны объявили о приостановке участия в любых мероприятиях Арктического совета в знак протеста против российской специальной военной операции. Осенью 2023 года члены совета возобновили письменное общение.

В феврале 2024 года было принято решение о возобновлении деятельности рабочих групп с участием в том числе России в формате онлайн-встреч. При этом РФ приняла решение приостановить выплату ежегодных взносов в бюджет Арктического совета до возобновления практической работы организации.