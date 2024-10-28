Москва, 28 октября, 2024, 21:27 — ИА Регнум. Доверительный характер диалога лидеров России и ОАЭ является прочным фундаментом российско-эмиратских связей. Об этом 28 октября заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе визита в Абу-Даби.

РИА Новости/Алексей Даничев

«Хочу особо подчеркнуть, что наряду со знаковым визитом президента России Владимира Владимировича Путина в ОАЭ в декабре прошлого года приезд главы эмиратского государства в Российскую Федерацию создал надёжную основу для дальнейшего поступательного развития отношений между нашими странами», — отметил Шойгу во время встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Также он подчеркнул, что личный и доверительный характер диалога Путина и Аль Нахайяна является прочным фундаментом связей двух стран на долгие годы вперёд.

Как ранее передавало ИА Регнум, Шойгу в ходе визита в ОАЭ провёл встречу с президентом страныАль Нахайяном. Стороны обсудили украинскую проблематику, отдельные аспекты двустороннего взаимодействия и вопросы международной и региональной безопасности. Особое внимание было уделено укреплению доверительного диалога по линии заинтересованных ведомств.

Вечером 20 октября в Ново-Огарёво состоялась неформальная встреча Путина и Аль Нахайяна. На следующий день лидеры провели официальные переговоры в Кремле, посвящённые двустороннему сотрудничеству и обсуждению ситуации на Ближнем Востоке.

Аль Нахайян также принял участие в саммите БРИКС в Казани. Отмечалось, что ОАЭ рассматривает членство в межгосударственном объединении как стратегическую возможность для расширения торговли и доступа к новым рынкам.