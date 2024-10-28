Москва, 28 октября, 2024, 21:17 — ИА Регнум. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе визита в ОАЭ провёл встречу с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, в ходе которой обсуждалась в том числе украинская проблематика. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

РИА Новости / Сергей Гунеев

«В ходе встречи обсуждались итоги состоявшегося государственного визита президента ОАЭ в Российскую Федерацию и реализацию достигнутых договорённостей между президентами России и ОАЭ», — говорится в сообщении.

Шойгу отметил важное значение данного визита лидера ОАЭ для российско-эмиратских отношений и его широкий резонанс в российском обществе.

Также сообщается, что Шойгу и Аль Нахайян обсудили украинскую проблематику, отдельные аспекты двустороннего взаимодействия и вопросы международной и региональной безопасности. Особое внимание было уделено укреплению доверительного диалога по линии заинтересованных ведомств, включая реализацию совместных проектов и наращивание делегационных обменов между профильными экспертами.

Как передавало ИА Регнум, вечером 20 октября в Ново-Огарёво состоялась неформальная встреча президента России Владимира Путина и Аль Нахайяна. На следующий день лидеры провели официальные переговоры в Кремле, посвящённые двустороннему сотрудничеству и обсуждению ситуации на Ближнем Востоке.

Аль Нахайян также принял участие в саммите БРИКС в Казани. Отмечалось, что ОАЭ рассматривает членство в межгосударственном объединении как стратегическую возможность для расширения торговли и доступа к новым рынкам.

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов отметил в разговоре с ИА Регнум, что попытки Запада вынудить ОАЭ прекратить сотрудничество с Россией не дают никакого результата, ближневосточные партнёры выражают почтение президенту Путину. По его словам, Путин для Ближнего Востока — один из авторитетнейших политиков, к сотрудничеству с которым стремятся страны арабского мира.