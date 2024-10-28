Москва, 28 октября, 2024, 20:36 — ИА Регнум. Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков поздравил работников водного хозяйства столицы с 220-летием Московского водопровода.

Нина Зотина/РИА «Новости»

«Первый самотечный водопровод, построенный в столице больше двух веков назад, положил основу современной системе водоснабжения порядка 15 млн жителей московского региона», — отметил Бирюков. Он напомнил, что АО «Мосводоканал» является крупнейшей водной компанией страны.

По словам заместителя мэра российской столицы, на станциях водоподготовки постоянно ведется работа по внедрению новейших высокоэффективных технологий. Качество жизненно важного ресурса соответствует высоким отечественным и международным стандартам, подчеркнул Петр Бирюков.

«С 2022 года специалисты водного хозяйства Москвы в составе московской группировки принимают участие в восстановлении инфраструктуры городов-побратимов Москвы — Луганска и Донецка», — отметил заместитель мэра столицы в своем поздравлении.