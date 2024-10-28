Киев, 28 октября, 2024, 20:36 — ИА Регнум. Глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу, являющийся одним из кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), пообещал, что не допустит россиян и белорусов на международные соревнования под эгидой МОК. Об этом 28 октября сообщается в Telegram-канале комитета Верховной рады Украины по вопросам молодёжи и спорта.

РИА Новости

Отмечается, что с главой World Athletics встретилась председатель подкомитета украинского парламента по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Ольга Саладуха в Скопье в Северной Македонии. Депутат подняла эту тему.

«Себастьян Коу заверил, что будет держать данный вопрос в фокусе внимания, а также подтвердил, что российские и белорусские спортсмены останутся вне международных легкоатлетических соревнований, независимо от того, выступают ли они под национальными или нейтральными флагами», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, Коу, несмотря на решение МОК, отказался допустить российских и белорусских легкоатлетов на Олимпиаду в Париже даже под нейтральным флагом. Он заявил, что международные спортивные ассоциации имеют приоритетное право на решение по допуску спортсменов на соревнования.

Кроме Коу, на пост главы МОК претендуют ещё шесть кандидатов. При этом 67-летнего главу World Athletics могут не допустить к выборам из-за его возраста, так как все члены Международного олимпийского комитета не должны быть старше 70 лет.