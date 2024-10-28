Москва, 28 октября, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Пока нет ясности, поедет ли президент РФ Владимир Путин на климатическую конференцию в Баку. Об этом 28 октября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нет, непонятно», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Как передавало ИА Регнум, 29-я ежегодная конференция ООН по климату пройдёт в Баку с 11 по 22 ноября. Ранее Песков сообщил, что Россия обязательно будет представлена на конференции в Азербайджане.

В сентябре в Москве четвёртый раз прошёл глобальный форум Ecumene, посвященный вопросам устойчивого развития. В нём участвовали более 140 экспертов из 30 стран. На форуме одну из сессий посвятили подготовке к конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдёт в Баку.