Варшава, 28 октября, 2024, 20:17 — ИА Регнум. В Варшаве установили стенды с изображениями погибших бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) с отверстиями для лиц, чтобы можно было сфотографироваться. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале издания «Страна. ua».

Кадр из видео

На кадрах, снятых в польской столице, видны тантамарески (фото с отверстиями для лиц), изображающие погибших украинских военнослужащих. На стендах указаны даты рождения и смерти военных, а также лозунг — «Стань героем».

Отмечается, что эта инициатива вызвала резкую реакцию в украинских соцсетях.

20 октября ИА Регнум сообщало о том, как польские власти изменили риторику в отношении украинских беженцев. Так, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал несправедливой ситуацию, когда поляки вынуждены вкладываться в пособия и интеграцию переселенцев, тогда как украинская молодежь ездит на лучших машинах и отдыхает в пятизвездочных отелях.