Вашингтон, 28 октября, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден 28 октября досрочно проголосовал на президентских выборах. Об этом сообщил телеканал Fox News.

РИА Новости / Стрингер

Глава государства отдал свой голос на избирательном участке в штате Делавэр.

«Идите голосовать», — сказал он перед тем, как зайти на участок.

Как передавало ИА Регнум, президентские выборы в США назначили на 5 ноября. Байден в июле отказаться участвовать в предвыборной гонке. Вместо него Демократическая партия выдвинула вице-президента Камалу Харрис. От Республиканской партии в выборах участвует экс-президент Дональд Трамп.

По данным опроса Emerson College Polling, опубликованным 26 октября, обоих претендентов на пост президента США поддерживают по 49% избирателей. При этом рейтинг Трампа с августа вырос на три процентных пункта.