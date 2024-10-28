Берлин, 28 октября, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД Германии Себастиан Фишер опроверг информацию о том, что главу внешнеполитического ведомства страны Анналену Бербок никто не встретил в ходе её визита в Китай и Индию.

Rabea Gruber/dpa/Global Look Press

Ранее в соцсетях появились кадры с прибытием Бербок в неназванный аэропорт. На видео министр спускается по трапу, но её никто не встречает, после чего ей пришлось без сопровождения идти в другую точку аэропорта. Утверждалось, что инцидент произошёл в Китае или Индии.

«Видео не из Индии. Утверждается также, что оно из Китая. Это тоже неверно. Речь идет о посадке [рейса] министра иностранных дел в Малайзии. Из-за недоразумения самолёт припарковался не там, где должен был», — заявил Фишер в ходе брифинга 28 октября.

Он пояснил, что в результате ошибки встречающая сторона расположилась чуть далее, и Бербок пришлось пройти несколько шагов, чтобы её поприветствовали.

Визит Бербок в Малайзию состоялся в начале 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который прибыл с визитом в Катар, около получаса прождал в самолёте, пока его встретят официальные лица. Политик казался потерянным. Все другие пассажиры, включая его супругу, вышли из самолёта после приземления в Дохе.

В апреле 2024 года канцлера ФРГ Олафа Шольца в ходе визита в Китай встречал заместитель мэра города Чунцин.