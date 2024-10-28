Нью-Йорк, США, 28 октября, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Сразу несколько федеральных служб США начали межведомственное расследование случаев насилия в тюрьме, где содержится рэп-исполнитель Шон Комбс, известный под сценическим псевдонимом Пи Дидди. Об этом 28 октября сообщило агентство Associated Press.

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«Следователи из бюро тюрем, офиса генерального инспектора министерства юстиции и других правоохранительных органов прибыли в столичный центр заключения в Бруклине», — сказано в публикации.

По данным агентства, целью совместной операции правоохранительных органов является поддержание безопасной обстановки для сотрудников исправительного учреждения и для самих заключённых.

В материале сказано, что правоохранители пошли на данную меру в свете растущего внимания общественности к тюрьме из-за ужасающих условий содержания, разгула насилия и многочисленных смертей.

Как передавало ИА Регнум, Комбс с 2023 года несколько раз обвинялся в насилии и шантаже. 17 сентября он был арестован в Нью-Йорке в связи с обвинениями в рэкете, насилии и торговле людьми. Не менее 120 человек заявили, что обратятся с исками в суд в отношении музыканта и продюсера. Некоторые из истцов были несовершеннолетними на момент совершения музыкантом преступлений в отношении них.