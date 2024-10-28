Хельсинки, 28 октября, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Посольство РФ в Хельсинки не получало официальных уведомлений от финских властей по поводу ареста российской собственности. Об этом 28 октября сообщили в диппредставительстве.

«Информацию о том, что на ряд объектов недвижимости в Финляндии, находящихся в собственности Российской Федерации, якобы наложен арест, посольство получило из СМИ 28 октября. Официальных уведомлений от финских властей на этот счёт в посольство не поступало», — приводит «РИА Новости» сообщение дипмиссии.

Отмечается, что у Службы судебных приставов и МИД Финляндии запрошена соответствующая информация.

В посольстве добавили, что оценивать ситуацию и говорить о возможных ответных мерах можно будет после выяснения всех обстоятельств происходящего.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября финская газета Helsingin Sanomat сообщила, что суд наложил арест на участок земли Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки по запросу украинской энергетической компании «Нафтогаз».

Отмечалось, что арест наложен на участок площадью 3326 кв. м, при этом имущество не может быть передано, заложено или отчуждено. Это уже второй связанный с РЦНК арест, впервые он был наложен в 2023 году, но впоследствии был снят.