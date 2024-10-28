Брюссель, 28 октября, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Евросоюз предоставит Киеву кредит в размере €35 млрд под залог доходов от замороженных активов России, если получит инвестиционный контроль над военно-промышленным комплексом (ВПК) Украины. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС.

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«Меморандум о взаимопонимании должен включать обязательство Украины содействовать сотрудничеству с Союзом по восстановлению, реконструкции и модернизации оборонной промышленности Украины в соответствии с целями программ Союза», — говорится в документе, опубликованном на сайте официального журнала ЕС.

Кроме того, от Украины требуется соблюдать демократические механизмы, в том числе парламентский плюрализм и верховенство права, а также гарантии по соблюдению прав человек, в том числе в отношении меньшинств.

Постановление предусматривает, что ЕС прекратит передачу доходов от российских активов в счёт погашения кредита и может потребовать срочной выплаты долга, если Киев нарушит любое из названных условий. Постановление вступает в силу 29 октября.

Срок погашения кредита составляет 45 лет. Отмечается, что в общей сложности «Группа семи» обязалась направить Украине €45 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября Европарламента одобрил механизм выделения кредита Киеву в размере €35 млрд с погашением за счёт доходов от замороженных активов РФ. За него проголосовали 518 депутатов из 635, против были 56, 61 парламентарий воздержался. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сразу подчеркнул, что деньги выделят при определённых условиях.

Президент России Владимир Путин в июне предупредил, что любые попытки западных стран изъять замороженные российские активы будут воровством. Оно не останется безнаказанным, независимо от того, каким образом это будет оформлено.

Анатолий Антонов, будучи послом РФ в Вашингтоне, в сентябре заявил, что Россия обязательно ответит на конфискацию своих замороженных активов. Эти меры могут быть весьма болезненными, подчеркнул он.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявил, что в случае изъятия российских активов за рубежом Москва ответит аналогичными мерами. Будут изыматься активы западных стран, которые находятся в России.