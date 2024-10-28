Исламабад, 28 октября, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Посольство России в Пакистане проверяет информацию о похищении россиянина в округе Дера-Исмаил-Хан, заявили 28 октября в диппредставительстве.

(сс) Fassifarooq

«Посольство России в Пакистане на данный момент не может подтвердить достоверность сообщений о похищении гражданина России в округе Дера-Исмаил-Хан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Информация проверяется», — процитировало представителя посольства «РИА Новости».

Ранее Telegram-канал Mash написал, что трэвел-блогера Васю Щупальце (настоящее имя Игорь Бабко) похитили представители движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Блогер снимал видео в районе Дера-Исмаил-хан. Связь с ним оборвалась 24 октября. Спустя два дня близкие мужчины забили тревогу. Блогер снимал своё путешествие по Индии, Азии, Монголии, Афганистане, Кавказе. Завершиться оно должно было в Пакистане.

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября пророссийский блогер Микаэл Бадалян пропал в армянском Горисе. Позднее стало известно, что он и обозреватель агентства «Sputnik Армения» Ашот Геворкян оказались в числе семи человек, задержанных 6 сентября по делу о незаконном обороте оружия.

После задержания троих человек, включая Геворкяна и Бадаляна, освободили, а ещё четверым — предъявили обвинения. В ведомстве утверждают, что один из четырех фигурантов дела купил автомат семейства АК и патроны к нему, а затем завернул всё в пакет и положил оружие в багажник автомобиля Геворкяна. Сам обозреватель не знал, что находится внутри.