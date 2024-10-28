Москва, 28 октября, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Пенсионер из Макеевки (Донецкая Народная республика) покончил с собой после беседы с сыном, проходящим службу в Вооружённых силах Украны. Об этом 28 октября сообщил Telegram-канал Baza.

УМВД России по Томской области

«Вечером 24 октября между отцом и сыном вновь возник конфликт, когда они говорили по телефону. Старший сильно загрустил. По данным источников из полиции, рядом с телом погибшего нашли ружьё», — отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным журналистов, 66-летний погибший оставил предсмертную записку, её содержание не раскрывается. У мужчины остались две несовершеннолетние приёмные дочери.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября принудительно мобилизованный украинец совершил суицид прямо в здании военкомата. По утверждениям сотрудников ведомства, он отказался проходить медицинское освидетельствование.

4 октября комбат ВСУ Игорь Гриб покончил с собой после того как около ста его бойцов отказались выполнять приказы и покинули позиции под Угледаром. Их бегство привело к полной потере города украинскими войсками.