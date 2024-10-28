Москва, 28 октября, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Рост ВВП России по итогам 2024 года, согласно прогнозу Министерства экономического развития, составит 3,9%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 28 октября на совещании с членами правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ожидается, что по итогам года этот показатель составит 3,9%, что будет выше средних мировых темпов», — отметил он.

Путин уточнил, что за период с января по август рост российской экономики составил 4,2%. При этом мировой ВВП, по оценке Международного валютного фонда, в 2024 году вырастет на 3,2%, добавил он.

Опережающий рост наблюдается в российской промышленности, в том числе в высокотехнологичной сфере. За первые восемь месяцев года индустриальный рост составил 4,5%, а в обрабатывающем секторе — 8,1%, а в машиностроении — почти 20%.

«Такие показатели говорят о том, что предприятия загружены заказами, трудовые коллективы работают уверенно, стабильно. Это подтверждает и ситуация на рынке труда, безработица в России третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне — 2,4%», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что среди молодёжи до 25 лет уровень безработицы снизился с 11,6% до 9%. Президент отметил особую важность этого показателя.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 28 октября также призвал сделать более устойчивыми положительные тенденции в экономике, которых удалось достичь за последние годы. Для этого необходимо постоянно анализировать положение дел в экономике и вовремя настраивать меры экономической политики.

23 октября Путин на саммите БРИКС заявил, что рост долговой нагрузки в развитых странах, односторонние экономические санкции и протекционизм могут спровоцировать новый глобальный экономический кризис. Это может привести к фрагментации международной торговли и рынка прямых иностранных инвестиций, добавил он.