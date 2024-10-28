Москва, 28 октября, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Китайские автомобили существенно уступают европейским и корейским машинам в вопросах эксплуатации. Об этом со ссылкой на водителей и других участников рынка пассажироперевозок сообщила 28 октября газета «Коммерсантъ».

Belkin Alexey / Globallookpress.com

«Списывать такие машины приходится после 150 тыс. км пробега, тогда как для европейских и корейских марок нормальным показателем считались 250-300 тыс. км. В одном из таксопарков указали, что у 70% закупленных китайских авто за короткий срок вышли из строя вариаторы. У многих машин проблемы и с двигателями», — рассказал в беседе с изданием председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков.

В то же время проблемы возникают и с ремонтом китайских авто — газета отмечает, что за последний год срок поставок импортных автозапчастей вырос в два раза и теперь составляет минимум 45 дней. По мнению специалистов, издержки на содержание китайского кроссовера за пять лет эксплуатации превысят сумму, которой хватит для покупки нового автомобиля.

По мнению владельца сервиса «Евроавто» Романа Гуляева, одна из главных проблем заключается в том, что китайские производители заботятся о сборке автомобиля, но «совершенно не думают о том, что с ним будет потом и как его обслуживать».

Как передавало ранее ИА Регнум, автомобили китайских брендов Haval и Chery вошли в тройку самых популярных на российском рынке по итогам периода за январь–сентябрь 2024 года.

В сентябре стало известно, что китайский автопроизводитель Soueast до конца этого года начнёт продавать в России свои автомобили. Компания представит флагманский кроссовер D-класса S09 и городской кроссовер C-класса S07 в сегменте C-SUV. Автомобили производят семиместными в базовой комплектации. Их сильными сторонами называют полный привод, классическую автоматическую трансмиссию и бензиновый турбомотор.