Калининград, 28 октября, 2024, 17:11 — ИА Регнум. В Калининградской области стартовала четвёртая образовательная программа всероссийского молодёжного образовательного форума «ШУМ. Журналистика индустрии 5.0» платформы Росмолодёжь. В нём приняли участие более 300 молодых журналистов из России и 85 стран мира.

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На мероприятие пригласили профильных журналистов, копирайтеров, менеджеров по работе в соцсетях и других представителей медиасферы. Цель программы — повышение уровня знаний и компетенций журналистов. Форум начал работать 26 октября. Его участникам в видеообращении пориветствовала директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

«Вы выбрали важный путь, путь в мир медиа, в котором каждый день мы видим всё новые и новые вызовы, но при этом и возможности. На мой взгляд, главное в этом мире, в этой медиастихии — это оставаться верным своим ценностям, привносить свет и нести истину в каждом вашем репортаже, пытаться стать голосом правды, справедливости», — сказала она.

Захарова призвала участников сохранять верность ценностям, работать в рамках правил честной журналистики и в каждом репортаже пытаться стать голосом правды и справедливости.

Советник главы Росмолодёжи по международному сотрудничеству, генеральный директор дирекции Всемирного фестиваля молодёжи Даниил Бисслингер заявил о важной роли журналистов и блогеров в современном мире. Они стали лидерами мнений среди разных поколений.

«Форум даёт уникальную возможность сформировать настоящую медиакоманду, участники которой смогут обменяться опытом работы в медиасфере, выстроить прочную коммуникацию и, конечно, обрести друзей из различных точек нашей планеты», — отметил он.

Министр молодёжной политики Калининградской области Анна Мусевич подчеркнула, что на форуме не просто проведут обучение. На нём каждый участник будет играть важную роль в объединении людей разных возрастов, национальностей, конфессий и мнений.

«Журналистика индустрии 5.0»— это проработанные решения, которые способны принести пользу обществу. И вместе молодёжь России и других стран сможет построить справедливое будущее», — заявила министр.

В программе действуют четыре направления: «ШУМ. Новости», «ШУМ. Спорт», «ШУМ. Культура», «ШУМ. Развлечение». На каждом и них кураторами выступят профессионалы в сфере журналистики. Кроме того, для участников форума проведут лекции с зарубежными экспертами.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в сентябре отметил, что средства массовой информации в России свободны в выражении мнения, и это гарантированно Конституцией страны. Он также заявил, что российские журналисты работают за рубежом с уважением норм морали и этики, а также соблюдают законодательство тех стран. Единственное, что они делают — аргументированно доводят позицию Россию по важным вопросам.