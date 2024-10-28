Москва, 28 октября, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Мать бывшего премьер председателя правительства России Егора Гайдара Ариадна Бажова умерла на 100-м году жизни.

РИА Новости / Илья Питалев

По данным «Газеты.Ru», женщина скончалась 27 октября в своей квартире на Ленинградском проспекте в Москве. Около 17:00 она встала с кровати и пошла к креслу, однако упала и в это время её сиделка была на кухне.

Последняя услышала крик о помощи и прибежала, однако не смогла поднять мать Гайдара. Врачи выяснили, что у женщины перелом шейки бедра и сделали ей обезболивающий укол. Утром 28 октября сиделка нашла мать Гайдара без признаков жизни.

Бажова родилась 10 августа 1925 года в Свердловске, она была дочерью известного сказочника Павла Бажова. В 1946 году закончила факультет журналистики в Уральском университете. Она была специалистом по отечественной истории и русско-югославянским отношениям XVIII–XIX веков и издала книгу о своём отце. Её сын экономист и идеолог реформ 1990-х Егор Гайдар находился на посту и. о. премьер-министра РФ с 15 июня по 15 декабря 1992 года.