Санкт-Петербург, 28 октября, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Вице-спикер Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Тюрина пострадала в ДТП с машиной скорой помощи. Об этом 28 октября сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

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Авария произошла в центре Санкт-Петербурга на пересечении улиц Восстания и Некрасова. Автомобиль с Тюриной столкнулся с машиной медиков.

По информации телеканала «78», вице-спикер получила рассечение брови, врачи оказали ей необходимую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня глава министерства здравоохранения Камчатского края Александр Гашков в ДТП получил перелом рёбер и перелом костей таза. Водитель служебного автомобиля, в котором находился министр, а также начальника отдела по развитию здравоохранения минздрава Камчатского края Денис Федотов получили незначительные травмы. Лобовое столкновение двух авто произошло на участке автодороги Начики — Кавалерское — Усть-Большерецк.