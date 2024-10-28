Москва, 28 октября, 2024, 17:00 — ИА Регнум. В Москве 28 октября открылись шесть детских и взрослых поликлиник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

РИА Новости/Алексей Филиппов

«В Филимонковском районе построили новую детско-взрослую поликлинику, ещё пять учреждений заработали после реконструкции», — написал он в Telegram-канале.

Возобновили приём в головном здании поликлиники №6 в Тимирязевском районе, а также головном здании поликлиники №170 в районе Чертаново Южное, филиале №3 детской поликлиники №99 в районе Марьина Роща, филиале №3 поликлиники №109 в Южнопортовом районе.

Заработало головное здание детской городской поликлиники № 91 в районе Нагатино-Садовники. Его почти полностью перестроили, оснастив современным оборудованием. Удобно расположили кабинеты самых востребованных врачей. Для пациентов и их родителей оборудовали зоны комфортного ожидания, для персонала — уютные комнаты отдыха. На прилегающей территории для детей организована игровая зона.

На первом этапе программы модернизации городских поликлиник реконструировано 200 зданий, отметил Собянин. Второй этап включает порядка 140 поликлиник, из которых уже готовы 29.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре Собянин заявил об увеличении расходов на здравоохранение на 8%. До конца 2028 года в Москве должен сформироваться новый каркас амбулаторной и стационарной медпомощи. Для этого город проводит комплекс мероприятий, который включает реконструкцию существующих медучреждений и строительство новых. Так, с 2025 по 2027 год в Москве будет построен 31 объект здравоохранения.