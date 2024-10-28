Джакарта, 28 октября, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Власти Индонезии запретили продажу новых смартфонов iPhone 16 компании Apple на территории страны. Об этом 25 октября сообщило министерство промышленности Индонезии.

Stanislav Kogiku/Global Look Press

В заявлении ведомства сказано, что американская корпорация не выполнила требования местного законодательства — согласно им, иностранная компания должна использовать в своей продукции не менее 40% компонентов, произведенных в Индонезии.

При этом ограничения затронут только последнюю модель смартфона — все его предыдущие версии остаются в свободной продаже.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года китайские госкомпании запретили сотрудникам пользоваться техникой Apple. Эксперты предположили, что решение об ограничениях значительно ухудшит в КНР положение техники иностранных марок, в том числе Apple, которая занимает доминирующее положение на китайском рынке смартфонов в премиум-сегменте. Китай является для американской компании одним из важнейших рынков, обеспечивая ей около 19% всей выручки.