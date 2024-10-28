Токио, 28 октября, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Власти Японии направят Украине 471,9 млрд иен (около $3 млрд) в рамках согласованного странами — участницами «Группы семи» (G7) кредита для Украины в размере $50 млрд за счёт доходов от замороженных западными странами активов России. Об этом 28 октября сообщило агентство Kyodo.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Правительство Японии выделит кредит в размере 471,9 млрд иен для поддержки Украины из семи развитых стран (G7), используя замороженные активы России», — говорится в публикации.

Отмечается, что в настоящее время Токио прорабатывает механизмы осуществления этого плана, который они намерены реализовать до конца года. При этом сумма помощи от Японии составляет порядка 6% от общего объёма помощи, который ранее согласовали страны G7.

По данным источника, эти средства не будут использовать на военные цели и их планируется направить на восстановление инфраструктуры на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября в Страсбурге состоялась пленарная сессия Европарламента. На ней евродепутаты одобрили предложенный Еврокомиссией механизм выделения киевскому режиму кредита в 35 млрд евро с погашением за счёт доходов от замороженных российских активов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 26 октября назвала очередным мошенничеством Евросоюза выделение Киеву кредита за счёт замороженных активов РФ. Она подчеркнула, что решительный ответ Москвы на такого рода действия не заставит себя долго ждать.